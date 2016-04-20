أسبوع جيد للعائلة.. أجويرو الصغير يقترب من مشاركته الأولى

تغلب مصر المقاصة على ضيفة النادي الرياضي القسنطيني بنتيجة 3-1 في إياب دور الـ16 من كأس الكونفيدرالية في المباراة التي أقيمت على استاد الفيوم.

وسجل نانا بوكو وحسني فتحي وميدو جابر أهداف المقاصة في الدقائق 13 و50 و83 بينما سجل إيلوسك فوافي هدف قسنطينة في الدقيقة 76.

وسيطر فريق المدرب إيهاب جلال على المباراة منذ البداية وبدأ بهدف مبكر بعدما مر حسين الشحات من اليسار وانفرد ولعب كرة ساقطة من فوق حارس الفريق الجزائري وصلت لنانا بوكو الذي أسكنها برأسه في المرمى الخالي بسهولة.

وبعد الهدف مباشرة توترت أعصاب الفريق الجزائري وحصل اثنان من لاعبيه على البطاقة الصفراء لكن استمرت السيطرة للمقاصة دون خطورة حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 50 لعب المتألق حسين الشحات كرة طولية من اليسار لأقصى اليمين لحسني فتحي المنطلق استلمها على صدره وسدد كرة صاروخية في شباك قسنطينة معلنا عن ثاني أهداف اللقاء.

وفي الدقيقة 76 استغل إلوسك فوافي مهاجم قسنطينة هفوة دفاعية وسجل هدف تقليص الفارق وتصبح النتيجة النهائية بمجموع المباراتين تؤهل الفريق الجزائري. لكن جاء الرد سريعا من المقاصة عن طريق ميدو جابر الذي استلم كرة من اليسار وسدد كرة صاروخية بيساره في المرمى تقضي على أحلام لاعبي قسنطينة.

وينتظر مصر المقاصة قرعة دور الـ16 الثاني لمعرفة من يواجهه بعد انضمام الأندية التي فشلت في التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.

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