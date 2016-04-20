تشكيل روما - صلاح أساسيا أمام تورينو

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن جوزيه مورينيو ناقش ملف تعاقدات الموسم المقبل في مانشستر يونايتد مع وكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديش.

فمدرب تشيلسي السابق أصبح قاب قوسين أو أدنى من خلافة لويس فان جال في مقعد الرجل الأول بيونايتد وفقا لما تؤكده العديد من التقارير الصحفية.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة مورينيو في تعاقد يونايتد مع زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان، جون ستونز مدافع إيفرتون، وريناتو سانشيس لاعب وسط بنفيكا.

ومما يؤكد اقتراب مورينيو من قيادة يونايتد هو بحثه عن منزل الآن في منطقة شيشاير القريبة من مدينة مانشستر. ومن المقرر أن يصبح البرتغالي أغلى مدرب في التاريخ لأن يونايتد سيمنحه 15 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وكان باريس سان جيرمان قد دخل في مفاوضات جادة مع البرتغالي لتولي مهمة الفريق وفقا لما أكدته شبكة سكاي سبورتس.

ومع رغبة بطل فرنسا في التعاقد مع "سبيشال وان"، قد يكون حبه للدوري الإنجليزي وللحياة في إنجلترا حاسما في تفضيله ليونايتد.