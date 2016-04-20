فتاة بالشرقية تتهم خالها باغتصابها بعد توثيقها وطعنها بالمطواة

تباشر نيابة أولاد صقر بالشرقية، برئاسة محمد علاء الدين حريز، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، التحقيق فى البلاغ المقدم من فتاة فى الخامسة عشرة من عمرها، تتهم فيه خالها بتوثيقها وإصابتها بطعنات بالبطن والساعد الأيسر، والتعدى عليها جنسيًا بعد تجريدها من ملابسها.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد باتهام "ن.س.ج" 15 سنة ومقيمة قرية تابعة لمركز أولاد صقر، خالها "أحمد.م.أ.س" 40 سنة، بتوثيقها والتعدى عليها بالضرب وإصابتها، بجرح قطعى بالبطن وجرح قطعى بالساعد الأيسر، وجرح قطعى بالجبهة، باستخدام مطواة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5257 جنح أولاد صقر لسنة 2016.

وتبين من التحقيقات التى باشرها محمد مصطفى وكيل نيابة أولاد صقر، أن الفتاة أقرت بقيام خالها، بتوثيقها وتجريدها من ملابسها بالقوة، بعد ما جرد نفسه من ملابسه، وشرع فى اغتصابها، رغم تعرضها لنزيف وأنه أخذها بعد ذلك إلى مستشفى أولاد صقر، لإسعافها ولاذا بالفرار.

وأضافت التحقيقات أن المتهم خارج من السجن حديثًا على خليفة اتهامه فى واقعة حريق، وأنه مسئول عن تربية الفتاة بعد وفاة والدتها وزواج أبيها من سيدة وإقامته بمحافظة الإسماعيلية، وقررت النيابة عرض الفتاة على الطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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