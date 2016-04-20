هاني شاكر وكارمن سليمان يُشاركان في حفل « MBCمصر» احتفالاً بعيد تحرير سيناء

برعاية اللواء خالد فودة مُحافظ جنوب سيناء، يُحيي أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، والنجمة الشابة كارمن سليمان حفل شبكة قنوات “MBC مصر”، للاحتفال بعيد تحرير سيناء بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

يُقام الحفل في تمام العاشرة من مساء الأحد المُقبل، بقاعة المؤتمرات بجولي فيل بمدينة شرم الشيخ، وتنقله شبكة قنوات ” MBC مصر” على الهواء مباشرة.

ومن المقرر أن يُقدم الفنان الكبير هاني شاكر خلال الحفل مجموعة مُنتقاه من أبرز وأجمل أعماله الفنية منها أغنيات “يا مصر متخافيش”، و”ياريتني”، و”بلدي”، و”إنت لسه بتسألي”، و”لو بتحب حقيقي صحيح”، و”على الضحكاية”، و”بالأحضان”، و”يا أغلي إسم في الوجود”.

فيما تشدو النجمة الشابة كارمن سليمان مُختارات متنوعة من الأغاني منها أغنيات “مش هاتكلم”، و”فيها الحياة”، و”كلام في كلام”، و”ياحبيبتي يا مصر”، و”مصر اليوم في عيد”، و”على الربابة بغني”، و”حلوة يابلدي”.