مؤتمر جراحة القلب: فتحات صغيرة بالصدر فى "القلب المفتوح" بدلا من شقه

أكد الدكتور نور الدين نعمان جويلى - أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بطب المنصورة، رئيس المؤتمر السنوى الـ22 للجمعية المصرية لجراحة القلب والصدر - أنه يمكن إجراء جراحات القلب المفتوح بشق صغير من خلال التدخل المحدود فى جراحات القلب المفتوح.

وقال نعمان إنه يتم شق الصدر بجرح بسيط خلافا للمعتاد، وهو فتح عظمة القص طوليا، مما يقلل من مضاعفات جراحات القلب، ويتم ذلك عن طريق استخدام المنظار والكاميرا عن طريق فتحات صغيرة بالقفص الصدرى، وتتم من خلالها استبدال الشرايين والصمامات وغلق العيوب الخلقية فى الأطفال، مما يقلل من وقت الجراحة، ومضاعفتها وتساهم فى خروج المريض مبكرا من المستشفى.

وأشار نعمان إلى أن المريض الذى يجرى هذه الجراحة يعانى من ارتجاع أو ضيق فى صمامات القلب، أو عيوب خلقية فى عضلة القلب مثل ثقب القلب، موضحا أنه كان يتم فتح الصدر عن طريق فتحة تتجاوز الـ20 سم حاليا تتم من خلال فتحة تصل إلى من 6 إلى 8 سم.

وأكد نعمان أن المؤتمر الذى يعقد فى الفترة من 20 إلى 22 أبريل الحالى يناقش الجديد فى جراحات القلب المفتوح، ويشمل التدخل المحدود فى جراحات القلب، واستخدام المنظار والإنسان الآلى فى جراحات القلب، وكذلك الجديد فى جراحات الصدر عن طريق استخدام مناظير الصدر ومناظير الشعب الهوائية، والحديث فى استئصال أورام الرئة، ويلقيها البروفيسور الإسبانى المعروف رامون رامى.

جدير بالذكر أن المؤتمر يضم نخبة من الخبراء الأجانب والعرب من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وماليزيا واليابان، وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا والسعودية وقطر والكويت.

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