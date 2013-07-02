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"جوجل إيرث" 4.6 مليون فى التحرير والاتحادية..و"إشارة رابعة" إبرة فى كوم قش

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"جوجل إيرث" 4.6 مليون فى التحرير والاتحادية..و"إشارة رابعة" إبرة فى كوم قش "جوجل إيرث" 4.6 مليون فى التحرير والاتحادية..و"إشارة رابعة" إبرة فى كوم قش

كتب : محمد عزالدين ورحاب لؤى منذ 28 دقيقة

بواسطة محرك البحث الشهير «جوجل»، رد المتظاهرون بشكل عملى على ادعاءات الإخوان، بعدم وجود مظاهرات ضد «مرسى»، فخرائط «جوجل إيرث» نشرت أعداد ومساحة ميادين التظاهر، التى امتلأت أمس الأول، فى مواجهة الإخوان، الذين انحصروا فيما أطلقوا عليه «ميدان رابعة العدوية». ورصد الموقع 62 مكاناً للتظاهر على مستوى الجمهورية، معلناً أن عدد المتظاهرين وصل لـ14.3 مليون متظاهر، منهم 3.8 مليون متظاهر بالتحرير، ويليه الاتحادية 2.6 مليون، لتبدو تظاهرات «رابعة» فى النهاية «إبرة فى كوم قش»، وليتضح أن «رابعة» بالفعل إشارة وليس ميداناً. وقال مصدر حكومى مسئول فى جهاز تنظيم الاتصالات، إن أكثر من 2.3 مليون خط هاتف محمول لشركات الاتصالات الثلاث «موبينيل وفودافون واتصالات»، أجروا أكثر من 12.7 مليون اتصال هاتفى فى ميدان التحرير والشوارع المحيطة به، أثناء فترة المظاهرات، فيما برر مصدر مسئول بوزارة الاتصالات، انقطاع عدد كبير من المكالمات الهاتفية وبطء خدمة الإنترنت بزيادة أعداد المتظاهرين بشكل كبير جداً عن توقعات الشركات المشغلة، واعتذرت شركة فودافون عن بعض الأعطال، مؤكدة أنها فنية، لعدم توقعها لخروج كل هذه الأعداد. «لا توجد آلية لحصر المتظاهرين فى رابعة أو باقى أنحاء الجمهورية سوى جوجل إيرث»، قالها اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مؤكداً أن للموقع طريقة خاصة فى حساب الأعداد، تقاس بالعلاقة بين أعداد الواقفين ومساحة الأرض بالمتر المربع. وأكد أن حصر أعداد المتظاهرين ليس من مهام الجهاز، وقال: «إن كانت هناك رغبة فى التثبت من صحة الأعداد، التى أظهرها موقع جوجل إيرث، فإن هذا يكون بواسطة الخبراء الذين يمكنهم مراجعة صدق حسابات الموقع من عدمها».

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