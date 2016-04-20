إلغاء حبس 5 من طلبة الأزهر وإعادة محاكمتهم فى قضية "التظاهر بدون تصريح"

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا اليوم الأربعاء بقبول طعن 5 طلاب بجامعة الأزهر، وألغت الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ثانى فى قضية تجمهر والتظاهر بدون تصريح، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنح أخرى.

كانت محكمة مستأنف مدينة نصر ثانى برئاسة المستشار السابق رامى عبد الهادى قد أصدرت حكمها على الطلاب الخمسة المتهمين فى أكتوبر 2014 بتخفيف عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة من محكمة أول درجة، وقضت بمعاقبتهم بالحبس سنتين و50 ألف جنيه غرامة لكل منهم ومراقبة 5 سنوات .

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم التجمهر واستعمال القوة والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتظاهر بدون تصريح وقطع الطريق بشارع الخليفة الظافر أمام المدينة الجامعية لجامعة الازهر يوم 13 مايو 2014 .

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