إلغاء حبس 5 من طلبة الأزهر وإعادة محاكمتهم فى قضية "التظاهر بدون تصريح"

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا اليوم الأربعاء بقبول طعن 5 طلاب بجامعة الأزهر، وألغت الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ثانى فى قضية تجمهر والتظاهر بدون تصريح، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنح أخرى.إعلان - Ads إعلان - Ads
محكمة النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين بقتل معاون مباحث قويسنا
كانت محكمة مستأنف مدينة نصر ثانى برئاسة المستشار السابق رامى عبد الهادى قد أصدرت حكمها على الطلاب الخمسة المتهمين فى أكتوبر 2014 بتخفيف عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة من محكمة أول درجة، وقضت بمعاقبتهم بالحبس سنتين و50 ألف جنيه غرامة لكل منهم ومراقبة 5 سنوات .
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم التجمهر واستعمال القوة والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتظاهر بدون تصريح وقطع الطريق بشارع الخليفة الظافر أمام المدينة الجامعية لجامعة الازهر يوم 13 مايو 2014 .
محكمة النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين بقتل معاون مباحث قويسنا
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