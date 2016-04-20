الصومال تمنع سفر مواطنيها للسودان.. وتعتبرها نقطة عبور للهجرة لأوروبا

قال وكيل إدارة الهجرة والجنسية الصومالية، الجنرال عبدالله جافوا، إن الصوماليين غير مسموح لهم السفر إلى السودان، التى تعد نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين فى السفر إلى أوروبا.

وأوضح جافوا -فى تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الأربعاء، أن السفر مسموح فقط للمسافرين ضمن مهمات دبلوماسية، لافتا إلى أنه يرغب فى وقف مغادرة الشباب الصوماليين إلى أوروبا.

يذكر أنه تم الإبلاغ عن غرق مئات المهاجرين بينهم صوماليون جراء انقلاب قاربهم فى مياه البحر الأبيض المتوسط الأحد الماضي.

>