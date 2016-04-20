قيادات معاصرة |بقلم دكتور أماني إبراهيم

الشباب هم رمانة الميزان لأي دولة ونواة الحضارات اذا وجهت اي سياسة لتنمينهم ففقر الدول بفقر مواردها البشرية وهنا اتكلم عن النوع وليس الكم .

فحين تكون نوعية تأهيل الشباب منذ الصغر لتحقيق طموحات دولة دون النظر للعدد او الكم ونوعية الخدمات لاستمرار دولة بحجم مصر فلا بد من الحديث عن مستوى التعليم وتأهيل الشباب لتطوير منظومة الخدمات التي تقدم من خلال شركات ضخمة ذات أهمية عالمية وأحد أعضاء منظمة ” الآياتا ” الدولية بادارة جديدة تبعث روح الشباب في أدائها المتميز كالشركة المصرية لخدمات الطيران والحاصلة على اعلى شهادة تمنح لشركات الخدمات الأرضية ليصبح التركيز في توجه تلك الشركة الأهتمام الخاص بتأهيل الشباب واعادة هيكلة الشركة بالشكل الذي يمنحها القدرة المتميزة على تحقيق أهدافها الأستراتيجية في مجال تقديم الخدمات الأرضية لخمس محطات طيران محلي ودولي بمصر ” شرم الشيخ والغردقة برج العرب القاهرة والأقصر”.

وحين يزداد الطموح لفتح اسواق جديدة لتقديم تلك الخدمات لمطارات الدول الأفريقية والأمل بموطأ قدم لتقارب المسافات والترابط بين المصالح الأفريقية فهكذا نصبح أمام دولة عظيمة تدفع بشبابها التقدم للأفضل تحقيقا لما ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال احد رجاله المخلصين رأس المؤتمر لضرورة اعادة اواصر القوة بين دول القارة السمراء ويصبح الأهتمام بالبيئة وشبابها هو الهدف الرئيسي لنمو الأقتصاد المصري بادرة سياسية حكيمة باختيار قيادات قادرة على تحقيق هذا الطموح المصري.

فالشركة المصرية للخدمات الأرضية تخدم 47 شركة طيران بمعدل 450 رحلة شهريا في المتوسط والتي تضع تأهيل الشباب واعادة هيكلتها بما يتناسب مع حجمها ومهامها من اهم استراتيجيات تحقيق اهدافها للخدمات المرجوة بمكتنة تلك الشركة العريقه فلا طموح دون عقول وايدي ماهرة وخبرات متبادلة فعودة مصر لريادتها مرة اخرى واستضافتها لمؤتمر افريقيا لخدمات الطيران الشهر الماضي والذي تأجل انعقاده اكثر من مرة على مر الأربع سنوات الماضية بسبب الأحداث الحرجة في فترة ثورات الربيع العربي وحين يخرج الينا جميع العاملين بها بالرغبة الملحة في التحدي والأستمرارية تحت ادارة جديدة منذ يناير 2016 إنما هو دليلا قاطعا بتصحيح المسار والتمسك بالريادة والتفوق.

حين قدمت مصر رؤيتها بجدية لفتح أسواق جديدة من خلال الخدمات المقدمة والمتميزة وعرضها الكامل لمنتجات الشركة الخدمية محليا ودوليا بل يزداد الأمل بحضور مصر مؤتمر تورنتو السنوي لمنظمة الآياتا والذي يمثله رئيس مجلس ادارتها والعضو المنتدب اللواء محمد كامل خاصة حين تفوقت مصر في تقديم خدمة ارضية خضراء تتوائم مع الشروط البيئية العالمية من حيث تقليل نسبة التلوث الصادر من المعدات والحد من البعثات الحرارية والكربون.

فخورة ببلدي حين تحصد جوائز عالمية في اداء مستوى خدمات شركات الطيران الخارجية منذ عام 2011 حين تعتبر الشركة المصرية لخدمات الطيران علامة مميزة فلابد من الاشارة اليها بالأيجابية فهي وكيل رسمي لعدة شركات طيران كالأيطالية والانجليزية السودانية والصربية وهونج كونج وغيرها تلك هي دائرة النور الواضحة باننا مازلنا نتنفس بالأمل المستمر وان القيادات المحترمة قادرة على تحقيق النجاح والتميز لمصر كأحد الدول الهامة .