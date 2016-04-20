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شاب يشنق نفسه فى الغردقة إثر مروره بأزمة مالية

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شاب يشنق نفسه فى الغردقة إثر مروره بأزمة مالية شاب يشنق نفسه فى الغردقة إثر مروره بأزمة مالية

للمرة الثانية خلال 24 ساعة  شهدت مدينة الغردقة حالة انتحار جديدة بعد انتحار محتجز علي ذمة قضية بقسم ثان الغردقة.

حيث أقدم شاب يعمل بائع لورق البردي علي الانتحار داخل منزل بأن قام بشنق نفسه في مروحة السقف وعثرت أسرته علي الجثة معلقة بالمروحة وذلك بسبب مروره بضائقة مالية حسب التحريات الأولية للحادث.

وأكد الدكتور حسام جميل مدير مرفق الإسعاف أنه تم الدفع بسيارة إسعاف لموقع البلاغ وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي بعد أن انتهي المستشار وكيل أول النيابة من إجراء المعاينة ومناظرة الجثة.

وقرر مدير النيابة استدعاء زوجة المجني عليه لسماع أقوالها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

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