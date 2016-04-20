إحالة أوراق شقيقين قتلا مشرف العمل بشركة فى الشرقية للمفتى

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، إحالة أوراق شقيقين لقتلهما مشرف العمل المسئول عنهما وسرقته، لفضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ رأيه الشرعى فى القضية، وصدر الحكم برئاسة المستشار على موسى السيد أحمد، وعضوية المستشار الدكتور أيمن رمضان، والمستشار علاء صوان وسكرتارية أحمد رمزى.

تعود أحداث القضية عندما تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على "ماجد.ج.ج" 30 سنة، مشرف بشركة للموبيليا، مقتولاً داخل شقته بعدة طعنات بالصدر والبطن وسرقة بعض المشغولات الذهبية والأجهزة الكهربائية، تحرر المحضر رقم المحضر رقم 2410 إدارى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبالتحريات وفحص جميع العاملين بالشركة تبين غياب شقيقين عن العمل يوم الحادث.

ونظرًا لخطورة الحادث وبشاعته قرر اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى، قاده العميد محمد العربان رئيس فرع العاشر وضم النقيب أحمد متولى رئيس مباحث القسم ومعاونيه، وقام الفريق بوضع خطة أمنية كانت أولى خطواتها فحص جميع العاملين بالشركة التى يعمل بها المجنى عليه، فتبين غياب شقيقين عن العمل يوم الحادث، ومن هنا كان الخيط الأول الذى تحرك عليه ضباط البحث الجنائى، وتبين أن أحد المتهمين يمر بضائقة مالية وقرر الاتفاق مع شقيقه على قتل المشرف.

توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الحادث كل من "محروس.ش.س" 28 سنة مواليد المنيا عامل بشركة موبيليا، ومقيم دائرة ثانى العاشر وشقيقه "صموئيل.ش.س"21 سنة عامل بذات الشركة ومقيم بمحافظة المنيا، حيث تبين أن "محروس" يمر بضائقة مالية واعتاد على أخذ مبالغ مالية من المجنى عليه الذى يعمل مشرفا بالشركة، على سيبل السلف، وآخر مرة اقترض منه 500 جنيه، وعلم بأن المجنى عليه قام بشراء منزل جديد، فاتفق مع شقيقه "صموئيل" على الذهاب إليه على أساس أنهما لا يجيدان القراءة والكتابة ويرغبان فى قيام المجنى عليه بكتابة عقد إيجار لهما، وبمجرد دخولهما المنزل قاما بالتعدى على المجنى عليه قاصدين قتله لأنه يعرفهما جيدًا، فقام المجنى عليه بمقاومتهما خاصة أنه كان بمفرده فى المنزل وأحدث بهما إصابات لكن المتهمين تمكنا من شل حركته وقتلاه بعد توجيه عدة طعنات نافذة له فى البطن والصدر، ولاذا بالفرار إلى محافظة المنيا، وذهب محروس إلى مستشفى لعلاج إصابته.

كشفت التحقيقات قيام المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من المسكن عبارة عن 4 خواتم، وموبيل وريسفر ودبلة المجنى عليه، وبعد تكثيف الجهود والتحريات، وإذن النيابة العامة بالعاشر برئاسة المستشار محمد جودة، تم ضبط المتهمين واعترفا فى تحقيقات الشرطة بارتكاب الحادث، وقررت النيابة العامة إحالتهما محبوسين إلى جنايات الزقازيق.

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