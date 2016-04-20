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صحة سوهاج تضبط 80 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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صحة سوهاج تضبط 80 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى صحة سوهاج تضبط 80 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى
تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بسوهاج من ضبط 80 كيلو أسماك مملحة متعفنة وبداخلها ديدان وحشرات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لدى أحد المحلات بمركز البلينا، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

جدير بالذكر أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج برئاسة أحمد فؤاد مراقب عام الأغذية كانت قد تمكنت أمس من ضبط 106 كيلو ملوحة مع أحد البائعين بمركز المنشأة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى وبداخلها ديدان، تمت إحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق.


>ضبط 106 كيلو ملوحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى سوهاج

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