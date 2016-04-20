حبس موظف وعاطل 15 يوما على ذمة التحقيق فى ترويجهما 20 كيلو بانجو بالشرقية

قررت نيابة الحسينية بالشرقية، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الديب، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس موظف بمحكمة بشمال الشرقية، وعاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بترويج 20 كيلو من مخدر البانجو.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سامى الحسينى، مأمور مركز شرطة منشاة أبوعمر، يفيد قيام النقيب محمود سويلم، رئيس مباحث منشأة أبوعمر، ومعاونه النقيب محمد حنفى، برئاسة العقيد ياسر فاروق رئيس فرع الشرق، من ضبط "م س إ" 32 سنه موظف بمحكمة بشمال الشرقية، ومقيم مقيم المنجاة الكبرى و"م ا " مقيم ميت سليل دقهلية، عاطل، وبحوزتهما 10 لفافات كبيرة الحجم من البانجو المخدر بقصد الإتجار تزن حوالى 20 كيلو جرام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 997 لسنة 2016 جنح أبو عمر.

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