أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

دعم مدينة الحمام فى مطروح بـ3 سيارات وأتوبيسين بقيمة 3.2 مليون جنيه

Google+ Print
دعم مدينة الحمام فى مطروح بـ3 سيارات وأتوبيسين بقيمة 3.2 مليون جنيه دعم مدينة الحمام فى مطروح بـ3 سيارات وأتوبيسين بقيمة 3.2 مليون جنيه
قال محمد عوض رئيس مدينة الحمام بمحافظة مطروح، إنه تم دعم المدينة بـ3 سيارات كسح بقيمة 2.6 مليون جنيه، والتى سبق أن صدق عليها اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، خلال زيارته الميدانية للمدينة يوم 20 فبراير الماضى.

وأضاف رئيس مدينة الحمام، فى تصريحات صحفية، بأنه سيتم دعم مجلس المدينة بأتوبيسين مينى باص، بتكلفة 600 ألف جنيه صدق عليها محافظ مطروح خلال زيارته للمدينة، وسيخصص أتوبيس لنقل الركاب داخل المدينة، وأتوبيس يعمل من مدينة الحمام إلى مرسى مطروح والعودة.

ومن جانبه أكد محافظ مطروح، الاستمرار فى دعم مجالس المدن بالمعدات والسيارات اللازمة، لينعكس ذلك على تطوير أداء العاملين بمجالس المدن ولتقديم خدمة متميزة للأهالى، ولضمان ظهور مدينة الحمام بشكل متميز قبل فصل الصيف.

وشدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بمدينة الحمام، قبل موسم الصيف السياحى واستعداد كافة المديريات الخدمية والمستشفيات ونقاط الإسعاف، لاستقبال مصطافى وزائرى المدينة، على طول الساحل الشمالى ومرسى مطروح.

دعم-مدينة-الحمام-بـ3-سيارات-وأتوبيسين-(1)

دعم-مدينة-الحمام-بـ3-سيارات-وأتوبيسين-(2)

دعم-مدينة-الحمام-بـ3-سيارات-وأتوبيسين-(3)

دعم-مدينة-الحمام-بـ3-سيارات-وأتوبيسين-(4)

محافظ مطروح: إنهاء معاناة قرية أولاد مسعود بالقضاء على تسرب مياه الملاحة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365