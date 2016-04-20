دعم مدينة الحمام فى مطروح بـ3 سيارات وأتوبيسين بقيمة 3.2 مليون جنيه

قال محمد عوض رئيس مدينة الحمام بمحافظة مطروح، إنه تم دعم المدينة بـ3 سيارات كسح بقيمة 2.6 مليون جنيه، والتى سبق أن صدق عليها اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، خلال زيارته الميدانية للمدينة يوم 20 فبراير الماضى.

وأضاف رئيس مدينة الحمام، فى تصريحات صحفية، بأنه سيتم دعم مجلس المدينة بأتوبيسين مينى باص، بتكلفة 600 ألف جنيه صدق عليها محافظ مطروح خلال زيارته للمدينة، وسيخصص أتوبيس لنقل الركاب داخل المدينة، وأتوبيس يعمل من مدينة الحمام إلى مرسى مطروح والعودة.

ومن جانبه أكد محافظ مطروح، الاستمرار فى دعم مجالس المدن بالمعدات والسيارات اللازمة، لينعكس ذلك على تطوير أداء العاملين بمجالس المدن ولتقديم خدمة متميزة للأهالى، ولضمان ظهور مدينة الحمام بشكل متميز قبل فصل الصيف.

وشدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بمدينة الحمام، قبل موسم الصيف السياحى واستعداد كافة المديريات الخدمية والمستشفيات ونقاط الإسعاف، لاستقبال مصطافى وزائرى المدينة، على طول الساحل الشمالى ومرسى مطروح.

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