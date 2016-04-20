إذاعة القناة بالإسماعيلية تنقل مباشرة فعاليات مهرجان السينما التسجيلية

قال جمال مسعود مدير عام إذاعة القناة بالإسماعيلية: إن الإذاعة استعدت لنقل فعاليات افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للسينما التسجيلية والأفلام القصيرة فى دورته الثامنة عشر، والذى سيقام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء من مسرح قصر الثقافة بالإسماعيلية.

وأشار مسعود إلى أن إذاعة القناة سوف تقوم بنقل مباشر لفعاليات الافتتاح والعروض طوال فترة المهرجان وحتى حفل الختام يوم 26 أبريل الجارى، إضافة إلى نقل فعاليات العروض الفنية والمسابقة الرسمية للمهرجان والورش الفنية والحفلات التى سوف تقام على هامش المهرجان ومنها حفل الموسيقى العربية يوم الجمعة القادم احتفالا بالذكرى الاولى لرحيل الشاعر الكبير الأبنودى وحفل فرقة رضا للفنون الشعبية.

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