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بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح 3 مدارس بمركز جهينة بتكلفة 9 ملايين جنيه

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بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح 3 مدارس بمركز جهينة بتكلفة 9 ملايين جنيه بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح 3 مدارس بمركز جهينة بتكلفة 9 ملايين جنيه
أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج أن مركز ومدينة جهينة أصبح من المراكز النموذجية التى تتمتع بالبنية التحتية من مياه صالحة للشرب وتوصيل الصرف الصحى، وكهرباء وخدمات ومدارس ووحدات صحية، بالإضافة إلى عملية الإحلال والتجديد التى تتم بمستشفى جهينة المركزى.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لمدرسة الحرية الابتدائية المشتركة ومدرسة جمال الغيطانى الثانوية بنات، ومدرسة محمد فريد الإعدادية، تكلف إنشاء تلك المدارس ما يقرب من 9 ملايين و139 ألف جنيه مصرى تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج.

وأشاد المحافظ بالمدارس الجديدة، التى ستوفر أماكن للطلاب، وتقضى على الكثافة العالية بالفصول وستخدم تلك المدارس جميع قرى مدينة مركز جهينة.

كما أشاد بمستوى تصميم المدراس حيث راعى تطبيق كود الإتاحة المكانية لذوى الاحتياجات الخاصة من أبنائنا الطلاب، وتم توفير مدرج خاص بدخولهم ودورات مياه خاصة لهم، وتأتى هذه الافتتاحات فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

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