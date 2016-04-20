حجز أمين شرطة أطلق النار على سائق "توك توك" بحدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، اليوم الأربعاء، بحجز أمين شرطة للغد، لحين ورود تحريات الأمن العام، حول اتهامه بإطلاق النار على سائق "توك توك"، مما أسفر عن إصابته فى مشاجرة نشبت بينهما.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا بنشوب مشاجرة بين أمين شرطة وسائق توك توك، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أن المجنى عليه مصاب بطلق نارى فى قدمه، بعد أن أطلق أمين شرطة النار عليه، بسبب نشوب مشاجرة بينهما، لعدم وجود لوحات معدنية على التوك توك.

- أمرت النيابة بعرض سائق التوك توك على الطب الشرعى

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