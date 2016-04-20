أخبار فلسطين اليوم.. إسرائيل تشن حملة اعتقالات ضد فلسطينيين بالضفة

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن القبض على 42 مواطنًا فلسطينيًا من عدة أنحاء فى الضفة، وتركزت فى بلدة العيسوية فى القدس بفلسطين.

وأوضح نادى الأسير الفلسطينى، أن حملة الاعتقالات التى نفذتها قوات الاحتلال فى العيسوية طالت على الأقل 23 مواطنًا، بينهم أطفال، وذكر النادى أن عددًا منهم أُفرج عنهم بشروط وجزء آخر تم تحويله إلى غرف التحقيق.

وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، فيما جرى اعتقال خمسة مواطنين من عدة بلدات فى محافظة رام الله والبيرة، وفى بيت لحم اعتقل أربعة مواطنين، وكلاهما من بيت فجار، كما اعتقل مواطنان من محافظة طولكرم، واعتقل مواطنان آخران من أريحا، وجرى اعتقال مواطن من نابلس.

ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أعلن مسئولون أمنيون إسرائيليون اعتقال ستة مستوطنين إسرائيليين ضمن شبكة "إرهابية يهودية" يشتبه فى تنفيذهم هجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم العام الماضى.

وقال جهاز الشاباك، إن المشتبه بهم تصرفوا بقصد إيذاء وقتل الفلسطينيين، والمشتبه بهم من مستوطنة نحليل بالضفة الغربية، وهم قاصران وجندى (19 عامًا) وآخرون فى أوائل العشرينيات من العمر، مضيفًا أن أعضاء الشبكة مسئولون عن مهاجمة مزارع فلسطينى بقضبان وقنابل غاز مسيل للدموع، مما أدى إلى إصابته.

وأشار إلى أن أعضاء الشبكة ألقوا أيضًا قنابل حارقة على منزل فلسطينى فى نوفمبر أثناء نوم أفراد الأسرة، وعلى منزل آخر فى ديسمبر أثناء نوم زوجين فلسطينيين وطفلهما.

ولم يصب أحد فى هذه الهجمات، وأعلن الشاباك اليوم الأربعاء، الاعتقالات التى جرت هذا الشهر، وقال إن اسرائيل ستوجه اتهامات إلى المشتبه بهم.

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