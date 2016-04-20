أخبار العراق اليوم..الصدر يدعو لاحتجاجات واسعة بالعراق لإخفاق السياسيين

أخبار العراق اليوم

>استقبل وزير الداخلية العراقى محمد الغبان اليوم الأربعاء السفير الأمريكى فى العراق ستيوارت جونز، وصدر بيان عن الوزارة يفيد بما حدث بين الجانبين، وقال إنهما بحثا معاً مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية فى العراق فعلى المستوى الأمنى أكد الوزير العراقى على أهمية قيام القوات الصديقة بالعمل على تدريب قوات الشرطة الاتحادية والمحلية للعمل على زيادة خبرتها وتطوير كفاءة عملها مقدماً فى ذات الوقت الشكر لجميع الأصدقاء لحرصهم على تطوير مهارات وقدرات قوات الشرطة العراقية بصنوفها المختلفة.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الداخلية للسفير الأمريكى على أهمية التعاون فى مجال توفير قطع الغيار لعربات ومدرعات من طراز الـ" ZPV" لأهميتها فى عمل القوات الأمنية لقتال داعش.

ومن أخبار العراق اليوم أيضاً، دعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى فى العراق اليوم إلى تنظيم احتجاجات جديدة بعد أن أخفق سياسيون فى الوفاء بمهلة أعلنها من أجل التصويت على تشكيل وزارى جديد من التكنوقراط اقترحه رئيس الوزراء حيدر العبادى.

وطلب الصدر فى بيان "الاستمرار بالاحتجاجات السلمية وبنفس عنفوانها بل ما يزيد عن ذلك لى تكون ورقة ضاغطة على السياسيين ومحبى الفساد فى الحكومة "، كما أشار البيان إلى أنه " لا يحق لأى جهة منع ذلك، وإلا فإن الثورة ستتحول إلى وجه آخر".

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