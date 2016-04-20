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غدا.. مهرجان ترفيهى بالملابس التنكرية لإسعاد أطفال 57357 ومرضى التوحد

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غدا.. مهرجان ترفيهى بالملابس التنكرية لإسعاد أطفال 57357 ومرضى التوحد غدا.. مهرجان ترفيهى بالملابس التنكرية لإسعاد أطفال 57357 ومرضى التوحد
فى إطار حرص مؤسسة مستشفى 57357 على الاهتمام بالجانب النفسى والترفيهى للطفل المريض بالسرطان، تنظم غدا الخميس لأول مرة مهرجانا ترفيهيا بالملابس التنكرية للشخصيات الكارتونية، وذلك فى حديقة المستشفى.

ويقول هشام عبد السلام، المسئول الإعلامى لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357: "نهدف من الحفل رسم الابتسامة على وجوه الأطفال لتخفيف الآلام التى يتعرضون لها فى مراحل علاجهم، بالإضافة إلى تحسين حالتهم النفسية التى تساعدهم فى العلاج والتغلب على المرض.

وتابع هشام: "يشارك فى الحفل أطفال المستشفى بفرعى القاهرة وطنطا، وأبناء العاملين بالمستشفى، وأطفال التوحد من الجمعية المصرية للأوتيزم، ويتضمن الاحتفال العديد من الفقرات الفنية، مثل ورش العمل المختلفة ومسابقات التلوين وألعاب الفيديو جيم والعروض الغنائية بمشاركة الكوسبلايز (أصحاب الملابس التنكرية لشخصيات الأفلام والمسلسلات والقصص المصورة والألعاب)".

وأضاف هشام: "لأول مرة سيقدم نجوم ذا فويس كيدز أغانى أطفال منهم أحمد السيسى، وزينب الفولى، ويوسف فرج، وهاجر طه". ويشارك فى الحضور الفنانة داليا مصطفى والفنان ياسر فرج والفنانة رشا مهدى والفنانة دانا حمدان والفنانة أروى جودة، وغيرهم من الفنانين الكبار، وأيضا ستشارك الحفل الطفلة جنى .


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