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مروة عبد المنعم تكشف كواليس «اللي اختشوا ماتوا» في «عيش صباحك»

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مروة عبد المنعم تكشف كواليس «اللي اختشوا ماتوا» في «عيش صباحك» مروة عبد المنعم تكشف كواليس «اللي اختشوا ماتوا» في «عيش صباحك»

مروة عبد المنعم

كتبت – إنجي لطفي

تحل الفنانة مروة عبد المنعم، غدًا الخميس، ضيفة على المذيع مروان قدري، في برنامجه “عيش صباحك”، الذي يذاع في الثامنة صباحا، علي إذاعة “نجوم إف.إم”، للحديث عن كواليس فيلمها الجديد “اللي اختشوا ماتوا”، والذي تم عرضه في دور العرض السينمائي منذ أيام.

ومن المقرر أن تحكي عبد المنعم، عن كواليس الفيلم أثناء تصويره وعلاقتها مع باقي بطلات العمل مثل غادة عبد الرازق وعبير صبري.

كما تتحدث مروة عن مسلسلها الجديد “يوميات زوجة مفروسة ٢”، مع داليا البحيري وخالد سرحان وسمير غانم، ولماذا قرر فريق العمل تنفيذ موسم ثاني من المسلسل؟، وما القضايا التي سيتم مناقشتها خاصة وأن المسلسل كوميدي.

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