انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الأول لكلية العلوم بجامعة سوهاج

انطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمى الأول لكلية العلوم بجامعة سوهاج، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب.

صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج، مضيفا أن ذلك المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات وزيادة التعاون بين الأقسام العلمية بالكلية والكليات العلمية المختلفة بالجامعة، وأن الجامعة من جانبها لا تتردد فى تقديم كل أوجه الدعم التى تساهم فى زيادة الأبحاث العلمية ونشرها على المستوى الدولى أو الإقليمى، وإمكانية تطبيق مثل تلك الأبحاث فى خدمة المجتمع فى مجالات الصحة و الزراعة والصناعة.

وذكر الدكتور أحمد محمد محمد سليمان عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر أن تنظيم مثل هذا اللقاء سنويا سيشكل باحثين فى شتى المجالات، والتى من جانبها تساعد على نشر المزيد من الأبحاث فى الدوريات العلمية المرموقة باسم الجامعة، وهذا يضعها فى مصاف الجامعات العلمية فى التصنيف العالمى.

وأوضح عميد الكلية أنه تم خلال الجلسات العلمية للمؤتمر عرض الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس في المجلات العلمية العالمية والمحلية والتى نشرت في عام 2015 فقط، حيث بلغ عددها أكثر من 200 بحث علمى، وهذا يتيح الفرصة للباحثين لتبادل الأفكار والآراء من خلال عمل أبحاث مشتركة لحل المشكلات المجتمعية فى كل مجالات الحياة.

اليوم.. المؤتمر العلمى الأول لكلية العلوم بجامعة سوهاج