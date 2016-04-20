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محافظ سوهاج يقرر معاينة كوبرى جهينة بعد حدوث تصدعات به

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محافظ سوهاج يقرر معاينة كوبرى جهينة بعد حدوث تصدعات به محافظ سوهاج يقرر معاينة كوبرى جهينة بعد حدوث تصدعات به
وافق الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على قرار اللجنة التى شكلها برئاسة المحاسب كمال شلبى سكرتير عام مساعد المحافظة، لمعاينة كوبرى مدينة جهينة أعلى الترعة السوهاجية بعد وجود تصدعات بجسم الكوبرى، وتم إيقاف المرور عليه وتحويل الطريق لمسار آخر، جاء ذلك عقب تفقد المحافظ لجسم الكوبرى خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة جهينة اليوم.

وضمت اللجنة فى أعضائها كلا من رئيس مركز ومدينة جهينة، ومدير عام مديرية الطرق والنقل، ورئيس المياه بجهينة، وممثل مديرية الإسكان والمرافق بجهينة، وممثل شركة كهرباء جهينة، وممثل شركة التليفونات.

وأوضح كمال شلبى أن اللجنة انتهت إلى أنه لا جدوى من أعمال الترميم نظرا لارتفاع التكلفة والحاجة الماسة لتوسعة الكوبرى، لأنه المدخل الرئيسى للمدينة وقررت إزالة الكوبرى واستبداله بطريق يسمح باستيعاب الحركة المرورية لمركز ومدينة جهينة خاصة بعد زوال الترعة السوهاجية مما يسمح بإنشاء الطريق.

وأضاف السكرتير العام أن كل جهة تقوم بترحيل المرافق الخاصة بها بمعرفتها وعلى حسابها الخاص تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية، لضمان حسن سير العمل فى مدة لا تزيد عن 15 يوما وتم الاتفاق على أن تلتزم كلا من: شركة مياه جهينة وشركة الكهرباء والتليفونات بالبدء الفورى فى أعمال نقل المرافق ابتداء من الغد لتنتهى فى 5 مايو القادم.

كما تلتزم مديرية الإسكان بسوهاج بالبدء الفورى فى عملية إزالة الكوبرى بعد الانتهاء من ترحيل المرافق بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، والبدء فى أعمال الإزالة ابتداء من 6 مايو القادم وحتى 15 مايو، على أن تلتزم مديرية الطرق والنقل بالبدء فى أعمال الأتربة والرصف ابتداء من 16 مايو وحتى 5 يونيو 2016.

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