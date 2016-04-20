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رئيس جامعة الزقازيق يهنىء الأساتذة والطلاب والعاملين بمرور 42 عامًا على إنشاء الجامعة

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رئيس جامعة الزقازيق يهنىء الأساتذة والطلاب والعاملين بمرور 42 عامًا على إنشاء الجامعة رئيس جامعة الزقازيق يهنىء الأساتذة والطلاب والعاملين بمرور 42 عامًا على إنشاء الجامعة
قدم الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، خلال متابعته فعاليات أسبوع شباب الكليات المقام بالجامعة، التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة الزقازيق على مرور 42 عام على إنشاء جامعة الزقازيق.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر للدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة على مجهودة الرائع خلال ذلك الأسبوع الذى يعتبر أسبوع التميز لطلاب الجامعة.

وقال الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذا الأسبوع أقيم من أجل الاحتفال بأعياد سيناء والإحتفال بمرور 42 عام على إنشاء جامعة الزقازيق مشددا على تأكيد وتوصيل للطلاب قيمة الانتماء للوطن والكيان.

فيما قال هانى عبد الرؤوف وفا مستشار الأنشطة الطلابية بالجامعة أن طلاب جامعة الزقازيق هم طلاب متميزين لما يقدموة من أعمال فنية متميزة ورياضية وهم دائما حاصدى الميدليات الذهبية فى الألعاب الفردية والجماعية والأنشطة الفنية مقدما الشكر للطلاب والطالبات على الالتزام بالأنشطة خلال هذا الأسبوع فى روح الانتماء الوطن والكيان.


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