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بالصور.. محافظ الإسكندرية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء

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بالصور.. محافظ الإسكندرية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بالصور.. محافظ الإسكندرية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء
وضع المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بميدان محطة ، اليوم، الأربعاء، بمناسبة الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء.

ورافق المحافظ فى جولته اللواء محمد الزملوط، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء نادر جنيدى، مدير أمن الإسكندرية وقيادات القوات المسلحة والشرطة، ووضعوا باقة من الزهور على النصب التذكارى وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل للوفاء بشهداء مصر جيلا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده.

وقام الحضور بقراءة الفاتحة على روح جنود وشهداء مصر الأطهار، عقب ذلك قاموا بمصافحة الجماهير، واستمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين، وسط فرحة عارمة من المواطنين وهتافات "تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".

محافظ الاسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء (1)

محافظ الاسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء (2)

محافظ الاسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء (3)

محافظ الاسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء (4)

محافظ الاسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء (5)

محافظ الاسكندرية يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء (6)


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