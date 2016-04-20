إنهاء إضراب سائقى "دمنهور - دسوق" بعد تدخل الأجهزة الأمنية فى البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير الأمن من إنهاء إضراب السائقين بخط دسوق – دمنهور، الذين دخلوا فيه صباح اليوم احتجاجًا على تشغيل سيارات أجرة بالمخالفة لخطوط سيرها، وكذلك عمل الأتوبيسات الخاصة على هذا الخط بدون ترخيص بذلك.

وانتقلت على الفور قيادات إدارة مرور البحيرة، برئاسة اللواء هانى خير والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة إلى مكان الأحداث لإقناع المحتجين بإنهاء الإضراب مراعاة لمصالح المواطنين مع الاجتماع بهم الأسبوع المقبل، لمناقشة مطالبهم والاستجابة إلى المشروع منها.

وكان العشرات من سائقى خط دمنهور – دسوق، الذى يربط بين محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، قد دخلوا اليوم الأربعاء، فى إضراب عن العمل بمجمع مواقف دمنهور احتجاجًا على تشغيل سيارات أجرة بدون خطوط سير، وكذلك تشغيل أتوبيسات تابعة لشركات خاصة على هذا الخط، دون الحصول على ترخيص بذلك.

وأكد المحتجون، معاناتهم الشديدة مع مزاحمة هذه السيارات غير الملتزمة بخط سير، مما أدى إلى انخفاض أعداد الركاب الخاصة بهم.

وطالب محمد أبو سوسو - أحد السائقين المحتجين، الجهات الأمنية بتكثيف الحملات المرورية لملاحقة السيارات المخالفة خاصة بخط الرحمانية ومواجهة التعدى المتواصل على خطوط سيرهم القانونية.

وقد أدى الإضراب إلى ارتباك شديد على هذا الخط، وتكدس المواطنين بمجمع مواقف دمنهور، وتعطل مصالحهم.

- إضراب سائقى الأجرة بخط "دمنهور - البرنوجى" بالبحيرة احتجاجا على سوء الطرق