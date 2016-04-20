حبس 4 ضباط شرطة 6 أشهر لاتهامهم باستعراض القوة وضرب قاضى

قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع وسكرتارية علاء إبراهيم، بحبس 4 ضباط شرطة غيايبا لمدة 6 أشهر وكفالة 100 جنيه، لاتهامهم باستعراض القوة والسب والإتلاف والتعدى على قاضٍ بأحد الأكمنة.

كان قاضٍ قد حرر محضرا اتهم فيه 4 ضباط بالتعدى عليه بأحد الأكمنة بالجيزة، وأحيل للنيابة التى أحالته بدورها للمحكمة، حيث أصدرت قرارها المتقدم ضد الضباط وهم "هشام. م. خ"، و"حمودة. م.ا"، و"مصطفى. م.ش" و"عماد. ر.ع".

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