أخبار عاجلة

فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
أول تعليق من زوج العميد نجوى الحجار شهيدة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الغد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وتدهور الرؤية على الطرق بالمناطق التالية -
مساء dmc - لقاء مع أحد الناجين من تفجير كنيسة مارجرجس وهو متمسك بأشلاء ضحايا الكنيسة -
مساء dmc - السيدة / جيهان السادات : لا أحد يطلب الصلح مع الإخوان هم " الإخوان القتلة " -
ننشر أول صورة للطفلة شهيدة المرقسية بالإسكندرية -
النيابة العامة توضح المواد المستخدمة في تفجير كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا -
"قومي المرأة" ينعي أول شهيدة من الشرطة النسائية في تاريخ الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حبس 4 ضباط شرطة 6 أشهر لاتهامهم باستعراض القوة وضرب قاضى

Google+ Print
حبس 4 ضباط شرطة 6 أشهر لاتهامهم باستعراض القوة وضرب قاضى حبس 4 ضباط شرطة 6 أشهر لاتهامهم باستعراض القوة وضرب قاضى
قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار مصطفى ربيع وسكرتارية علاء إبراهيم، بحبس 4 ضباط شرطة غيايبا لمدة 6 أشهر وكفالة 100 جنيه، لاتهامهم باستعراض القوة والسب والإتلاف والتعدى على قاضٍ بأحد الأكمنة.

كان قاضٍ قد حرر محضرا اتهم فيه 4 ضباط بالتعدى عليه بأحد الأكمنة بالجيزة، وأحيل للنيابة التى أحالته بدورها للمحكمة، حيث أصدرت قرارها المتقدم ضد الضباط وهم "هشام. م. خ"، و"حمودة. م.ا"، و"مصطفى. م.ش" و"عماد. ر.ع".


>- تأجيل محاكمة المنتج كريم السبكى فى اتهامه بتحرير شيك بدون رصيد لـ27 أبريل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365