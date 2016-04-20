بالصور.. رئيس الوزراء بعد منح الثقة لحكومته: الإصلاح الاقتصادى أهم تحدياتنا

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقب منح حكومته الثقة من جانب البرلمان، إن أهم التحديات التى تواجه الحكومة هى تحقيق الإصلاح الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، بمقر مجلس الوزراء، أن كل ملاحظات أعضاء مجلس النواب محل تقدير، لأن المصلحة واحدة وهى مصلحة الشعب المصرى، لافتًا إلى أن كل مشروع من المشروعات التى تعمل عليها الحكومة ستعرض على مجلس النواب بصفة دورية.

وأشار إلى أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق 5.2% معدل نمو العام الأول له، موضحًا أن عدد كبير من المشروعات أهمها المشروعات الخاصة بالإسكان وإستصلاح الأراضى ومجالات الكهرباء ستكون إضافة للاقتصاد القومى لتحقيق معدلات النمو.

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