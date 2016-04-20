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اشتباكات بين الجيش الليبى وتنظيم "داعش" بالقرب من طبرق

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اشتباكات بين الجيش الليبى وتنظيم "داعش" بالقرب من طبرق اشتباكات بين الجيش الليبى وتنظيم "داعش" بالقرب من طبرق
اندلعت اشتباكات، اليوم الأربعاء، بمنطقة المخيلى القريبة من مدينة طبرق الليبية، بين قوات الجيش الليبى وعناصر تابعين لما يعرف بتنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال آمر غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عقيد كمال الجبالى - فى تصريح صحفى اليوم - إن عددًا من القتلى والجرحى سقطوا خلال الاشتباكات مع تنظيم "داعش" الإرهابى فى منطقة المخيلى.

وأضاف الجبالى أن الاشتباكات نتج عنها حرق محطة وقود المخيلى، لافتًا إلى أن الاشتباكات ماتزال مستمرة حتى الآن.
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