مجلس النواب يقبل اعتذار النائب سمير غطاس

قبِلَ مجلس النواب، الأربعاء، اعتذار النائب سمير غطاس عما بدر منه في حق المجلس ورئيسه خلال جلسة أمس الثلاثاء.

وقال سمير غطاس، إنه يعتذر للمجلس عن ما بدر منه ويتمنى أن يكون آخر نائب يتم طرده من الجلسة، مؤكدا انه لم يعتذر عن مواقفه السياسية التي يعتز بها.

وأشار إلى ضرورة أن تكون إدارة الجلسات بطريقة أكثر ديمقراطي، وفق ما نقله مراسل “ONA” بالمجلس.

وأضاف : “إنني اعتذرت بشكل واضح وصريح للمجلس وأقدم اعتذاري مرة أخرى، ولكن مع عدم الاعتذار على مواقفي السياسية التى أؤمن بها ، وانتهت الازمة على ذلك”.

يذكر أن مجلس النواب قرر فى جلسته أمس طرد النائب سمير غطاس من الجلسة وإحالته إلى لجنة خاصة للتحقيق معه على أثر مشادة كلامية نشبت بينه والدكتور على عبد العال رئيس المجلس أثناء انتقاد المجلس وسائل الاعلام والقنوات الفضائية.