سحب بطاريات كهربائية قد تنفجر داخل الأذن

قررت هيئة الصحة ـ أبوظبي سحب كافة التشغيلات من بطاريات (Zenipower) المستخدمة في تشغيل سماعات الأذن الخارجية أو القوقعة الصناعية داخل الأذن والتي ينتهي تاريخ صلاحيتها في شهري 8 أو 9 عام 2018 من أسواق أبوظبي، بسبب وجود احتمالية ضئيلة بانفجار البطارية أثناء الاستخدام أو عند استنفادها، وذلك بناء على توصية من الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية والشركة الصينية المصنعة.

ونوهت الهيئة بأنه تم التأكد من وجود تلك البطاريات المتأثرة بالسحب داخل بعض قوقعيات الأذن المنغرسة والتي وزعت في أبوظبي، وبناء عليه طلبت الهيئة من ممارسي الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي التأكد من عدم وجود تلك البطاريات في كافة الأجهزة السمعية وقوقعيات الأذن المنغرسة لديهم، وكذلك التي تم استخدامها للمرضى.

كما طلبت عدم استخدام البطاريات المتأثرة بالسحب وتركيبها بأي جهاز وطلب استبدالها من المورد، والإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام تلك البطاريات إلى برنامج اليقظة الدوائية في الهيئة على الرقم (02.4193668).