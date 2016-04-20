بالصور.. محافظ الأقصر يشهد ندوة فريق «How To Be» بالمدينة الشبابية

شهد محمد بدر محافظ الأقصر، فعاليات الندوة التي نظمها فريق”How To Be”، بمقر المدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقوها لتقديم النماذج الناجحة للشباب الجامعي.

وأشاد محافظ الأقصر، بالمبادرة التي تلقي الضوء على النماذج الناجحة والمضيئة في المجتمع، لكي تعطي الدافع للشباب من أجل بذل المزيد من الجهد للوصل إلي أهدافهم.

واستعرض محافظ الأقصر، بناءًا على طلب الشباب المشاركين في الندوة، محطات من حياته العملية عقب تخرجه من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والتي بدأها بمجلس الوزراء، ثم وزارة السياحة، ثم رئاسته لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، وصولًا إلى توليه منصب محافظ الأقصر.

كما استعرض محافظ الأقصر، الخطة الإستراتيجية لمحافظة الأقصر حتى عام 2030، والجهود التي تبذلها المحافظة لاستعادة حركة السياحة إلي سابق معدلاتها في عام 2010، وخطط تنويع مصادر الدخل الإقتصادية بالمحافظة، من خلال الإتجاه إلى التوسع في المجال الزراعي والصناعات المتوسطة والصغيرة.