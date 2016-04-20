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بوتين :التدخل الروسى منع تفسخ سوريا

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بوتين :التدخل الروسى منع تفسخ سوريا بوتين :التدخل الروسى منع تفسخ سوريا
قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء 20 أبريل إن الدعم العسكرى الروسى ساهم فى الحيلولة دون تفسخ سوريا.

وأضاف "الدعم الذى قدمته روسيا للحكومة الشرعية فى سوريا ساهم فى منع تفسخ الدولة وإنقاذ مؤسساتها وتجنب قتل جماعى للمدنيين."

وأردف أثناء استلام أوراق اعتماد سفراء أجانب فى الكرملين أن القوات الحكومية السورية بمساعدة من سلاح الجو الروسى حررت أكثر من 400 منطقة.
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