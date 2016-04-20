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بشار الجعفرى: ارحب بانسحاب المعارضة من محادثات السلام

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بشار الجعفرى: ارحب بانسحاب المعارضة من محادثات السلام بشار الجعفرى: ارحب بانسحاب المعارضة من محادثات السلام
قال رئيس الوفد الحكومى السورى فى محادثات جنيف للسلام بشار الجعفرى إن انسحاب جماعة معارضة سورية رئيسية قد أزال "عقبة رئيسية" أمام نجاح المفاوضات.

بشار الجعفرى، الذى يشغل أيضا منصب سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، هاجم جماعة المعارضة واصفا إياها ب"المتطرفين" و"المرتزقة".

وقال الجعفرى للصحفيين اليوم الأربعاء فى جنيف إن موقف حكومته هو أن أى حل سياسى فى سوريا سيشتمل على حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة ودستور معدل وانتخابات برلمانية. وأضاف أن أى جماعة تعتقد خلاف ذلك "تعيش فى وهم" و"تضيع وقتها ووقتنا."

علقت الهيئة العليا للمفاوضات المدعومة من الغرب مشاركتها فى محادثات جنيف هذا الأسبوع بعد انهيار وقف إطلاق النار، الذى كان ساريا منذ أواخر فبراير. ولا تريد الهيئة أن يكون للرئيس بشار الأسد أى دور فى سوريا المستقبل.
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