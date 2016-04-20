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مدرب ديبورتيفو: برشلونة ليس لديه فضل علينا

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مدرب ديبورتيفو: برشلونة ليس لديه فضل علينا مدرب ديبورتيفو: برشلونة ليس لديه فضل علينا

رفض فيكتور سانشيز مدرب ديبورتيفو لاكرونا الادعاء بشأن مساعدة برشلونة لفريقه بالبقاء في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.

وكان برشلونة قد تعادل بنتيجة 2-2 ضد برشلونة على ملعب الأخير ليتجنب الهبوط، وذلك بعد خسارة إيبار وهبوطه وكان البلوجرانا قد فاز باللقب قبل تلك المباراة وكشفت تقارير في ذلك الوقت أن الفريق الكتالوني هو السبب وراء انتهاء المباراة بالتعادل.

وصرح فيكتور في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فريقه لبرشلونة "لا ندين لأي أحد بأي شيء، الفوز الحقيقي داخل ملعب المباراة، برشلونة لم يساعدنا ولا ندين له".

وأضاف "المباراة صعبة جدا، توجد الكثير من الأمور المتساوية والتكافؤ، ولا أجرؤ على اختيار طرف ليكون مرشحا للفوز دون غيره".

وأتم "نسبة الفوز مقسومة بالتساوي على الطرفين في إسبانيا نتكلم بطريقة طبيعية حول مواجهة ريال مدريد وبرشلونة ونخشى من أتليتكو مدريد لأنهم تنافسي للغاية".

ويحل برشلونة ضيفا على ديبورتيفو ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري يوم الأربعاء.

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