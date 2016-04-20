فيدال: أتليتكو أسلوبه مشابه ليوفنتوس

يرى أرتورو فيدال متوسط ميدان بايرن ميونيخ أن مواجهة أتليتكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مشابهة لمواجهة يوفنتوس بالدور ربع النهائي من نفس البطولة.

وكان بايرن ميونيخ قد تخطى يوفنتوس بنتيجة 6-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور الثمانية ليتأهل للدور نصف النهائي لمواجهة أتليتكو مدريد.

وصرح فيدال لصحيفة "ماركا" الإسبانية "أتليتكو مدريد أصعب خصم يمكن أن نواجهه في الدور نصف النهائي، رأينا أداؤه ضد برشلونة، هم فريق جيد وبدنيا أقوياء، ستكون مواجهة معقدة وآمل أن نصل للنهائي".

وأضاف "أعتقد أن أسلوبنا في لعب كرة القدم سيفيده، أتليتكو يفضل ضرب خصمه قبل نهاية أشواط المباراة، علينا أن نكون حذرين، أسلوب لعب أتليتكو مشابه ليوفنتوس".

وأتم "دييجو سيميوني واحد من أفضل المدربين في العالم، هو يقدم مستوى ممتاز مع أتليتكو، وقادهم للقب الدوري ونهائي دوري أبطال أوروبا".

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على أتليتكو يوم 27 من شهر أبريل الجاري، ويقام لقاء العودة في أليانز أرينا يوم 3 من شهر مايو المقبل.