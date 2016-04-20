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رئيس الوزراء أمام «النواب»: نأخذ في الاعتبار توصيات البرلمان وما يطالب به الشعب

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رئيس الوزراء أمام «النواب»: نأخذ في الاعتبار توصيات البرلمان وما يطالب به الشعب رئيس الوزراء أمام «النواب»: نأخذ في الاعتبار توصيات البرلمان وما يطالب به الشعب

شريف اسماعيل

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء، أن تأخذ في الاعتبار توصيات مجلس النواب, سواء الصادرة من جانب اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة أو تلك التي اقترحها النواب خلال الجلسات العامة, مؤكدا التزام الحكومة بما يطالب به الشعب المصري.

وأعرب رئيس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب قبل التصويت على منح الثقة لحكومته اليوم الأربعاء، عن تقديره لجهد النواب في دراسة بيان الحكومة الذي ألقاه في 27 مارس الماضي.

وأشار إسماعيل إلى أن دور الحكومة هو تقديم أفضل ما يمكن من رؤى وبرامج قابلة للتطبيق لتحقيق الأهداف المنشودة للصالح العام, وبما يتسق مع دور مجلس النواب في تحقيق متطلبات الشعب.

وقال : “أتوجه إليكم بخالص الشكر والتقدير على عظيم ما بذلتموه من جهد مخلص في دراسة ومناقشة برنامج الحكومة, والذي ألقيت ملخصه عليكم في جلسة السابع والعشرين من مارس الماضي”.

وأضاف إسماعيل، أن دور الحكومة هو تقديم أفضل ما تراه من رؤى وبرامج قابلة للتطبيق لتحقيق الأهداف المنشودة للصالح العام, وبما يتسق مع دور مجلس النواب في تحقيق متطلبات الشعب, مشيرا إلى أن الحكومة عندما قدمت مشروع برنامجها كانت تدرك تماما أنه بموجب الدستور فإن إقرار السياسة العامة للدولة والخطة الاقتصادية هي مهمة المجلس.

وتابع : إن الحكومة تنظر إلى توصيات النواب حول البرنامج سواء الواردة في تقرير اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لدراسة البرنامج أو كلمات الأعضاء في المناقشات باعتبارها تكليفات, مشددا أن الحكومة صادقة في التزامها بما قدمه نواب الشعب من توصيات وملاحظات.

وأشار رئيس الوزراء،  إلى أنه لا يوجد سوى التوافق بين رؤية الحكومة وتوصيات المجلس, وأن واجب الحكومة والمجلس هو العمل سويا لنهضة .

أ ش أ

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