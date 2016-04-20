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بالصور.. رئيس مجلس الوزراء من البرلمان: إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2016

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بالصور.. رئيس مجلس الوزراء من البرلمان: إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2016 بالصور.. رئيس مجلس الوزراء من البرلمان: إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية 2016
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن حريصة على التعجيل بإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، والاتجاه نحو دعم اللامركزية، ودعم الشباب بقوة فى الانتخابات المحلية.

وأضاف إسماعيل، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، أن الحكومة تؤكد أهمية دور الشباب المصرى فى نهضة المجتمع، وتولى اهتمامًا بالغاً فى تنمية مهارتهم ومشاركتهم الفاعلة فى بناء الوطن.

وتابع إسماعيل، أن الحكومة تضع قضايا المرأة فى مقدمة أولوياتها، وتعمل على دعم مشاركتها فى العمل العام، كما أكد على إلتزام مجلس الوزراء بتقديم التشريع الخاص بحماية أملاك الدولة والأراضى الزراعة من التعديات.

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (1)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (2)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (3)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (4)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (5)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (6)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (7)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (8)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (9)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (10)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (11)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (12)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (13)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (14)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (15)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (16)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (17)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (18)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (19)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (20)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (21)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (22)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (23)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (24)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (25)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (26)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (27)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (28)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (29)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (30)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (31)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (32)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (33)

مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة (34)

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