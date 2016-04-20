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تأجيل نظر محاكمة المتهمين بسرقة السبائك الذهبية من «سك العملة» لـ25 مايو

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تأجيل نظر محاكمة المتهمين بسرقة السبائك الذهبية من «سك العملة» لـ25 مايو تأجيل نظر محاكمة المتهمين بسرقة السبائك الذهبية من «سك العملة» لـ25 مايو

محاكمة – أرشيفية

 

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم اللأربعاء، تأجيل نظر جلسة محاكمة 8 متهمين بتهمة الاستيلاء على 65 كيلو دهب من مصلحة سك العملة لاصدار القرار إلى 25 مايو.

وقال دفاع المتهم الرابع إنه ليس له أي طلبات ومستعد وجاهز للمرافعة، وأبدى بعض من هيئة الدفاع استعداده التام للمرافعة، وطالب دفاع المتهم السادس بضرورة إخلاء سبيل موكله لأنه من فجر الواقعة أي من أبلغ عن القضية.

وأوضح أن موكله لا ناقة له ولا جمل ومحبوس منذ 7 أشهر، مضيفًا خلو الأوراق من نشرة المسروقات وقت توزيعها على سوق الصاغة بالجمالية.

وطالب دفاع المتهم الثاني عبد المحسن حسن سيد، سماع شهود الواقعه الضابط إيهاب هاشم، وإسلام الإمام، واستدعاء مدير أمن مصلحه سك العملة، ودفتر قيد دخول وخروج السيارات نظراً لدخول سياره بداخل المبنى وقامت بالمبيت، وطالب بعرض موكله على الطب النفسي.

حضر المتهمين باكرًا في حراسة أمنية مشددة بإشراف العميد محمد الصغير رئيس حرس المحكمة، وتم إيداعهم قفص الاتهام.

وأحال المستشار مصطفى سليمان، مساعد النائب العام، 8 متهمين في واقعة سرقة سبائك ومشغولات ذهبية من مصلحة “سك العملة” إلى محكمة الجنايات.

وكان المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة، قد وجه للمتهمين عدة اتهامات، بسرقة المصوغات الذهبية التي تزن 65 كيلو جرام، و4 سبائك فضة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، والإضرار العمد بالمال العام.

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