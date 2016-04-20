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بالأسماء.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة حج الداخلية بالوادي الجديد‎

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بالأسماء.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة حج الداخلية بالوادي الجديد‎ بالأسماء.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة حج الداخلية بالوادي الجديد‎

إجراء قرعة الحج

أجرت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية الإليكترونية لحج وزارة الداخلية للموسم الجديد، بحضور اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد واللواء محمد قاسم ،مدير أمن المحافظة ،بمقر قاعة على حريف.

وبحضور عدد كبير من المتقدمين للقرعة وأقاربهم، حيث فاز 40 متقدما بالقرعة وتم اختيار 6 من كبار السن بأسبقية التقدم والأكبر سنًا، وتم اختيار 9 من المتقدمين فى الكشوف الاحتياطي.

والفائزون بالقرعة هم، محمود عمر محمد إسماعيل وإسماعيل يوسف إبراهيم ونسرين عثمان عوض محمد ومحمد فكري مصادق ووسعد عبد المنعم سعيد دياب ومسلم يونس محمد علي وفتحية علي محمد عامر وصلاح أحمد محمد فودة وهبة معوض أيوب سعيد والسيد يوسف أحمد عبد الله وخضرة حسين محمد قطامش و محمد عمر محمد إسماعيل وألفت جمال صادق محمد ومحمد إبراهيم محمد أبو الحسن مكاوي وكريمة عبد اللطيف محمد رمضان وأمنة يوسف قنديل ابو الطاهر وعبد الله أحمد عبد الجليل عبد الصادق وجمال عثمان أحمد عبد القادر ورضا عبد الرحيم السيد عبد الرحمن وعلي محمد قاسم وفتحية محمد هلالي ومحمد عطية محمد عبد الله ورسمية جامع شادذلي وسيد زيدان عبد الله وأمينة محمد بشندي وزينب ضاحي محروس وحسن محمد عبد السلام وأمنة عيسى محمد سيد ومصطفى ابو العلا محمد محمود ومريم سيد عبد الظاهر وعيد حافظ عمران ونعيمة متولي عبد الله وفوزي محمود عبد الرحمن ومصطفى محمد سيد وفاطمة سيد سالم وفتوح صالح سليمان وحمدي عبد الله عبد المنعم وسكينة عبد المحسن عبد الدايم وعمر حمود أحمد وشعبان صلاح مبروك عبد الله.‏

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