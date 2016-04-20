القومى للبحوث: الرضاعة الطبيعية تحمى أمعاء الطفل من الفيروسات

كشفت دراسة جديدة بالمركز القومى للبحوث، أن الرضاعة الطبيعية هى مصدر البروتين المناعى وبالتالى مصدر حماية أمعاء الطفل، مؤكدة أهمية تشجيع الرضاعة الطبيعية المطلقة فى السنة الأولى لعمر الطفل وذلك لدورها فى مواجهة اعتلال النسيج المبطن للأمعاء.

وأكدت الدكتورة أميرة سيد الرفاعى بالمركز، المشرفة على الدراسة فى تصريح لها اليوم الاثنين، أن النزلات المعوية الفيروسية تمثل أحد أسباب المرض والوفيات فى الأطفال دون الخامسة وخاصة فى الدول النامية، وأثبتت الدراسات السابقة أن الرضاعة الطبيعية المطلقة تمثل حماية من النزلات المعوية وخاصة فيروس الروتا ويمثل البروتين المناعى المفرز دورًا مهمًا فى حماية الأمعاء وتنقيتها من مسببات الأمراض.

وأشارت إلى أن الدراسة استهدفت تقييم دور الحالة المناعية للأمعاء فى حمايتها من الضرر المتسبب من فيروس الروتا عن طريق قياس مادة "الجلوتاثيون" ودراسة علاقتها بنمط التغذية فى الأطفال، لافتة إلى أن الدراسة تم إجراؤها على 79 طفلا فى الفئة العمرية من 6 أشهر أو أقل من الأطفال المصابين بالنزلات المعوية بمستشفى أبو الريش للأطفال.

وأضافت أنه تم تقييم حالة الطفل وأخذ تاريخ مرضى كامل وفحص اكلينيكى شامل ومتابعة الطفل لمراقبة حدوث مضاعفات وتم تحليل عينة من براز الطفل للكشف عن فيروس الروتا وقياس نسبه البروتين المناعى المفرز، وتم قياس نسبة الجلوتاثيون فى عينة من البلازما، مؤكدة أن النتائج أثبتت أن الرضاعة الطبيعية تعد مصدرا للبروتين المناعى وبالتالى مصدر حماية أمعاء الطفل من الفيروسات.

- أستاذ صحة الطفل: مستوى ذكاء الأطفال يرتبط بالرضاعة الطبيعية وتغذية الأم