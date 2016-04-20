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بالصور.. جمارك شرق بورسعيد تحبط تهريب 9 ملايين قرص ترامادول من الهند

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بالصور.. جمارك شرق بورسعيد تحبط تهريب 9 ملايين قرص ترامادول من الهند بالصور.. جمارك شرق بورسعيد تحبط تهريب 9 ملايين قرص ترامادول من الهند
أحبطت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد برئاسة محمد حنفى مدير عام شرق التفريعة محاولة تهريب 9 مليون قرص ترامادول المحظور استيراده، طبقا لجداول مكافحة المخدرات وقانون الصيدلة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، والإدارة العامة للأمن الجمركى.
>9 ملايين قرص مخدر داخل حاوية فى بورسعيد (1)

وقال مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم الأربعاء، إنه تم تلقى إخبارية مقدمة من كل من إدارة الحركة ومكافحة التهرب الجمركى ومكافحة المخدرات ومباحث الميناء، باعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير من الإسكندرية باستيراد حاوية رقم Gvcu2198485 القادمة من الهند ترانزيت مباشر بوجهة نهائية إلى دولة ليبيا وبداخلها طبقا للمستندات أدوات صحية.
>9 ملايين قرص مخدر داخل حاوية فى بورسعيد (2)

وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة لتفتيش الحاوية من كل من عصام عبد اللطيف مدير إدارة الحركة، وصلاح بدوى رئيس قسم الحركة، وعلى الشربينى مدير إدارة الاستخبارات، وسمير عبد الجواد رئيس قسم الأمن، ومحمد الحفيظى مدير إدارة الأمن الجمركى، ومحمد عمر مأمور الحركة، والسيد النجار رئيس قسم المكافحة، ومحمد حسن مأمور حركة، وعبد الله سلمى مدير إدارة المكافحة، تحت إشراف حلمى أبو الحسن وأحمد شحاتة رئيسا الإدارة العامة لمكافحة التهريب "عمليات والتزام"، بالتعاون مع محمد نظير، والرائد محمد رفعت رئيس مباحث ميناء شرق بورسعيد.
>9 ملايين قرص مخدر داخل حاوية فى بورسعيد (3)

وبتفتيش الحاوية تبين وجود 9 ملايين قرص ترامادول مهرب داخل الحاوية، وقرر محمد أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة.
>9 ملايين قرص مخدر داخل حاوية فى بورسعيد (4)

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، ويوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب، ويحيى جاب الله رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشرقية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

9 ملايين قرص مخدر داخل حاوية فى بورسعيد (5)

9 ملايين قرص مخدر داخل حاوية فى بورسعيد (6)

9 ملايين قرص مخدر داخل حاوية فى بورسعيد (7)

9 ملايين قرص مخدر داخل حاوية فى بورسعيد (8)

9 ملايين قرص مخدر داخل حاوية فى بورسعيد (9)

- جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب 22 مليون قرص ترامادول
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>- جمارك بورسعيد تحبط تهريب 910 آلاف سلاح كاتر ومكملات غذائية
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