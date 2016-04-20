بالصور.. رئيس وزراء سنغافورة لى حسين لونج يزور المسجد الأقصى

>رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج تقف خارج قبة القدس الصخرة أثناء زيارته إلى باحة المسجد الأقصى فى 20 أبريل 2016، لى يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية.

استقبل رئيس الوزراء الفلسطينى، رامى الحمد الله، فى مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج، والوفد المرافق، بحضور نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزيرة الاقتصاد الوطنى عبير عودة، ووزير التربية والتعليم صبرى صيدم، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم.

وقام لونج بزيارة المسجد الأقصى وقبة الصخرة بالقدس فى اطار زيارته التى تشمل إسرائيل إلى جانب الأراضى الفلسطينية، ورحب الحمد الله بالضيف والوفد المرافق، وثمن الدعم السنغافورى للحكومة الفلسطينية، لا سيما على صعيد دعم إعادة قطاع غزة، ودعا سنغافورة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، ودعم جهود القيادة الفلسطينية، فى عقد مؤتمر دولى للسلام على أساس الشرعية الدولية، بما يضمن وقف انتهاكات الاحتلال، لا سيما سياسة التوسع الاستيطانى والاستيلاء على الأراضى.

وأطلع الحمد الله نظيره السنغافورى على انتهاكات الاحتلال، خاصة سياسة هدم البيوت، والسيطرة على الموارد الطبيعية وحرمان الفلسطينيين منها، لا سيما فى المناطق المسماة "ج"، إلى جانب تقويض جهود الحكومة والجهات الدولية لتنمية تلك المناطق والاستثمار فيها، داعيا فى هذا السياق سنغافورة إلى الضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين من استغلال مواردهم ومقدراتهم والعمل على تنمية تلك المناطق والبالغة مساحتها 64% من الضفة.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون فى عدد من المجالات، خاصة على صعيد قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتعليم والاتصالات والمياه، وناقشا سبل الاستفادة من التجربة السنغافورية فى النمو الاقتصادى والتدريب المهنى والتكنولوجيا.

واستعرض الحمد الله أمام الضيف جهود الحكومة فى إعادة إعمار غزة، خاصة على صعيد قطاعات الإسكان والمياه والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتى رغم شح ألإمكانيات، والتحديات فى وجه تسريع عملية الإعمار، لا سيما تخلف العديد من المانحين عن الالتزام بتعهداتهم التى قطعوها خلال مؤتمر القاهرة، واستمرار الحصار الإسرائيلى على غزة.



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