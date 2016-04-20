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إليسا رداً على مقابلة كارول سماحة في "سيدتي": "إكس فاكتور" نجح كثيراً

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الأربعاء 20-04-2016 02:34

ردت الفنانة اليسا في برنامج "المتاهة" على الفنانة كارول سماحة، التي كانت قد قالت في مقابلة أجرتها معها مجلة "سيدتي" إنها تابعت حلقات عدة من برنامج "إكس فاكتور" ولكنها لم تلمس أنه حقق أصداء كتلك التي حققها في الموسم الماضي، وأنه لم يكن له وجود في ، على على عكس العام الماضي، حيث كان البرنامج متابعاً أكثر، فقالت" ربما كانت كارول حاملاً، ولم يكن لديها الوقت الكافي لمشاهدة برنامج "إكس فاكتور". وأنا أقول لـ كارول البرنامج نجح، بل ونجح كثيراً، وكان في الموسم الثاني وخلال عرضه على شاشة "MBC" أهم من الموسم الأول".
وعما إذا كانت قد باركت لكارول ولادة طفلتها، ردّت اليسا" هي لم تبارك لي على شيء. أنا لم أعتب عليها وهي لا يفترض بها أن تعتب عليّ. ومن خلال برنامج "المتاهة"، أقول لها" الحمد لله على السلامة".

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