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وفاة النجم براين أساوا عن 49 عاماً

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الأربعاء 20-04-2016 13:34

تغلب المرض على نجم الأوبرا الأمريكي الشهير، برايِن أساوا Brian Asawa، فتوفي ليل الإثنين عن عمر ناهز الـ 49 عاماً.
أساوا الذي بدأ مسيرته الغنائية عام 1991، وحصل في خلالها على الكثير من الجوائز المهمة، توفي بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أكدت عائلته.
يُذكر أنّ النجم ذو الأصول اليابانية لم يتزوج ولم ينجب أولاداً، بل رحل تاركاً خلفه فقط أعماله الموسيقية التي سيستذكّره من خلالها جمهوره ومحبّوه في أنحاء العالم.

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