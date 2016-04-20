بالصور...أسرة فيلم "هيبتا" تحتفل بالعرض الخاص وردّة فعل الجمهور صادمة

القاهرة_مروة عبد الفضيل تصوير:شريف عبد ربه

احتفل فريق عمل فيلم "هيبتا "بالعرض الخاص للفيلم في "سينما مول العرب"، بحضور أبطال الفيلم ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري وعمرو يوسف وماجد الكدواني ودينا الشربيني وأحمد مالك في الظهور الأول له بعد اتهامه بالإساءة إلى رجال الشرطة في عيدهم.

وحضر أيضاً الفنانة شيرين رضا طليقة الفنان عمرو دياب، ومروان حامد وعمرو واكد وبشرى والفنان السوري فراس سعيد وهاني عادل والمخرج مروان حامد والمؤلف ناصر عبد الرحمن.

وقد أعرب الجمهور الحاضر في الفيلم عن إعجابه الشديد به، كونه يدور في إطار جديد لم تتطرق إليه السينما المصرية من قبل، وهو ما عكسته ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت بمجملها إيجابية وهو قلما يحظى به أي عمل فني.

ويعتبر فيلم "هيبتا" من أكثر الأفلام التي روّج لها صناعها على صفحة الفيلم الرسمية على فيسبوك، الذي أصبح الطريقة المثلى للدعاية لأي عمل فني.

وتدور أحداث رواية هيبتا عن عالم الحب الذي أهلك الجميع بحثاً، ورغم تكرار حكايته إلا أن الجميع يتألمون نفس الألم ويتعلقون بنفس الآمال، ويأتي اسم الرواية هيبتا، من الرقم الإغريقي سبعة، حيث تعبر الرواية في المراحل السبع للعلاقات العاطفية، وهي البداية، اللقاء، العلاقة، الإدراك والحقيقة ثم القرار.. وصولاً إلى الهيبتا.