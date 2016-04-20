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الغيرة تُجبر كيم كارداشيان على التوقف عن الإرضاع الطبيعي

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الأربعاء 20-04-2016 17:32

أكدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان Kim Kardashian أنها توقفت عن إرضاع طفلها ساينت Saint طبيعياً.
وأرجعت النجمة البالغة من العمر 35 عاماً السبب في ذلك إلى غيرة شقيقته الكبرى نورث ويست North West.
وأثناء استضافتها في برنامج Kocktails with Khloe، قالت النجمة: "عندما كنت أرضع طفلي، كانت تبكي نورث بشدّة، إذا رأتني، وكانت تحاول إبعاده عني".
وأضافت: "عندما وجدت الأمور تزداد، قرّرت أن أتوقّف عن الرضاعة الطبيعية بشكل نهائي".
يذكر أن كيم كاردشيان أنجبت ابنها في ديسمبر الماضي، وأعلنت الخبر عبر حسابها على موقع "تويتر"، مع صورة لرسومات أربع وجوه تمثلها وزوجها كاني وابنتها نورث والمولود الجديد.

 

 

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