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لينا قيشاوي تردّ على الاتهامات: لم أكن انتهازية أثناء خطوبتي لمحمد عساف

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الثلاثاء 19-04-2016 17:51

لازالت الإشاعات المتداولة عبر وسائل الإعلام حول فسخ خطوبة "محبوب العرب" محمد عساف من مذيعة القناة الفلسطينية لينا قيشاوي تشغل بال المعجبين للجانبين، وتدور التساؤلات حول صحتها من عدمه، وقد واجه "سيدتي نت" لينا قيشاوي وطالبها بالردّ حول ما نشر مؤخراً أنها كانت انتهازية في خطبتها لعساف، حيث أرادت استغلاله لتوسيع نطاق عملها وتحقيق مصالح شخصية لها، حيث وردت معلومات أنها طلبت منه أن يرشحها للعمل في قناة " mbc" وغيرها من الأخبار التي كأنها تدور مثلاً حول محور واحد أن خطبتها له لم تكن بسبب الحب مثلاً.
لينا قالت لـ"سيدتي نت" عن هذه الأخبار المتداولة: "لقد انتهى كل ما يربطني بمحمد عساف والحديث عن أي أسباب لا أحب الخوض فيه، وكل ما يتم تداوله حالياً هو محض إشاعات لن ألتفت لها وليس لدي ما أردّ به ، ولن أتحدث عن أي سؤال من اليوم فصاعداً بخصوص هذه الخطوبة لأن كل ما حدث لا يزيد عن القسمة والنصيب، وعدم وجود توافق بيني وبينه .
يشار أن لينا قيشاوي حالياً مرشحة لجائزة طير الهيثم للإعلام العربي عن الفئة الفضية حسبما كتبت على صفحتها الشخصية على "الفيس بوك".

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سيدتي