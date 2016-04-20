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بسبب مروان خوري إليسا لـ وفاء الكيلاني: لا أسمح لك بطرح هذا السؤال

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الأربعاء 20-04-2016 17:18

بيروت_ سيدتي نت

بعد أن كان الفنان مروان خوري قد أطلّ في برنامج "المتاهة" وتحدث عن خلافه مع الفنانة اليسا والإشكال الذي حصل معه والجائزة التي حصل عليها في مسابقة "الموركس دور"، ردّت اليسا في البرنامج نفسه عليه، كما عن سبب رفضها تسلّم جائزة من المسابقة نفسها عن أغنية "لو"، وقالت: "أنا رفضت أن أستلم جائزة أفضل فنانة وجائزة عن أغنية "لو"، وليس عن أغنية "لو" فقط، ولست مسؤولة عما كُتب في هذا الإطار. أنا فنانة وموجودة بقوة، وأرفض ان أستلم جائزة عن أغنية، لأنّ رصيدي يضمّ الكثير من الأغاني، وليس فقط أغنية لو". لا أريد التقليل من قيمة الجائزة، ولكنني لم أرغب في المشاركة".
كذلك ردّت اليسا على وفاء الكيلاني، عندما سألتها: "هل طلبتِ من جمهورك على موقع التدوين العالمي تويتر مهاجمة الفنان مروان خوري؟"، فقالت: "لا أسمح لك "ظبطّي السؤال". أنا لا أطلب مثل هذه الأمور، وهذا ليس أسلوبي. عندما قرأت ما كتبه مروان على تويتر تعجبت، فهل يحق أن أحث أولاداً لا تجاوز عمرهم الـ 15 عاماً أن يفعلوا ذلك. كيف يمكن لفنان رائع قدّم أجمل الأغاني أن يقول مثل هذا الكلام". الناس أحبّوا أغنية " لو" منّي وهي نجحت معي أكثر".
وذكرت اليسا ألا مشكلة عندها في التعامل مع مروان خوري، مشدّدة على أنها لا تفهم الطريقة التي تعمل بها شركة "روتانا".

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سيدتي