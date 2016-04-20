رئيس الوزراء يتعهد لأعضاء مجلس النواب بتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة

تعهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة، وجميع توصيات التى ذكرها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشات مجلس النواب بشأن برنامج الحكومة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الأربعاء، للتصويت على برنامج الحكومة ومنحها الثقة.
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>جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، الأربعاء، للتصويت على برنامج الحكومة ومنحها الثقة.
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